Зеленский назвал 9 Мая днём благодарности

Он отметил вклад украинцев в победу над нацизмом и призвал чтить участников войны.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и назвал 9 Мая днём благодарности.

— Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем за возможность родиться и жить, — написал Зеленский в Facebook.

Также Зеленский напомнил о вкладе украинцев в победу над нацизмом, отметив, что "никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев". И призвал чтить участников войны.

Ранее Лайф сообщал, что глава Харькова предложил вернуть одному из проспектов имя маршала Жукова.