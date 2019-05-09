Посол США прокомментировал Лайфу возможность приезда Трампа на Парад Победы

Посол США в России Джон Хантсман заявил Лайфу, что ему понравился сегодняшний Парад Победы в Москве. Однако он выразил уверенность, что в 2020 году празднование будет ещё масштабнее.
— Было хорошо. Но в следующем году — 75-я годовщина, и будет гораздо лучше, — сказал Хантсман.
Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп в следующем году приехать в Россию на парад, Хантсман заявил, что это вряд ли возможно, но выразил мнение, что лидеры двух стран могут встретиться раньше.
— Я не думаю, что это будет возможно. Но я думаю, что наши президенты могут встретиться до тех пор, что было бы хорошо, — резюмировал он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сведения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщит Кремль, а сама она вполне возможна.
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