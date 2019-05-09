Посол США прокомментировал Лайфу возможность приезда Трампа на Парад Победы

По мнению Джона Хантсмана, американский лидер вряд ли пойдёт на это, но не исключил, что встреча двух президентов состоится ранее.

Посол США в России Джон Хантсман заявил Лайфу, что ему понравился сегодняшний Парад Победы в Москве. Однако он выразил уверенность, что в 2020 году празднование будет ещё масштабнее.

— Было хорошо. Но в следующем году — 75-я годовщина, и будет гораздо лучше, — сказал Хантсман.

Отвечая на вопрос, может ли президент США Дональд Трамп в следующем году приехать в Россию на парад, Хантсман заявил, что это вряд ли возможно, но выразил мнение, что лидеры двух стран могут встретиться раньше.

— Я не думаю, что это будет возможно. Но я думаю, что наши президенты могут встретиться до тех пор, что было бы хорошо, — резюмировал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сведения о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщит Кремль, а сама она вполне возможна.