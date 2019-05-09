Пушков отреагировал на слова Порошенко об участниках "Бессмертного полка"

Ранее действующий президент Украины называл шествующих в колоннах всемирной акции "ряжеными".

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка". По его мнению, действующий президент Украины "бессилен" против акции, а своим высказыванием он "напоследок" показал, что цинизм не имеет границ.

— Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина", — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Порошенко заявил украинскому народу, что победа над нацизмом — это не повод "водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру".

Свой ответ Петру Порошенко сегодня дали и сотни жителей Киева. Они вышли на акцию "Бессмертный полк" и провели её, даже несмотря на попытки радикалов устроить стычки.