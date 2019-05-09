Ветераны — о российском вооружении: Почему такой техники не было в 41-ом?

В беседе с Лайфом они выразили уверенность, что образцы нашей техники нужно демонстрировать всему миру.

Ветераны Великой Отечественной войны в беседе с Лайфом поделились впечатлениями о параде, посвящённом 74-ой годовщине Победы.

— Это сила, мощь. Образец нашего вооружения и мощи — это всем нужно показать. Никому и никогда Россия не уступала, не нападала первая, но давала сдачи как следует, — говорит женщина-ветеран.

— Я сидел и думал: "Почему такой техники не было в 41-ом?" Техника у нас шагнула настолько... Это мы видим, но есть то, что мы не видим. У хорошего командира в загашнике ящик патронов, — сказал ещё один ветеран.

— Парад всегда есть парад, а этот парад прекрасный. С удовольствием смотрел, а когда девушки шли, я даже привстал, — резюмировал ветеран.

Напомним, что главный парад в честь Дня Победы состоялся сегодня на Красной площади. В нём приняли участие более 13 тысяч военных, более ста единиц техники. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам.