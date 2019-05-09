Путин: Память о войне не должна угасать

Президент РФ отметил, что современное поколение должно сохранить совесть и бдительность.

Президент России Владимир Путин заявил на торжественном приёме в Кремле в честь Дня Победы, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.

— День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наша память, совесть и наша бдительность, — сказал глава государства.

Глава государства отметил непреклонность и сплочённость народа СССР во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что оружие во временя ВОВ было в руках людей, которые были едины в защите своей земли.

Президент РФ сегодня также выступил на Параде Победы, поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.