Водитель перепутал педали и сбил шестерых людей в Иркутской области

Водитель в посёлке Мамоны Иркутской области сбил шесть пешеходов, перепутав педали тормоза и газа. Это случилось, когда выстраивалась праздничная колонна машин с флагами. Инцидент попал на видео.
Как стало известно Лайфу, ЧП случилось на улице Садовая. Водитель сел за руль машины с открытым капотом и, случайно нажав не ту педаль, сбил стоящих рядом людей, задел стоявшую другую машину.
Все шесть пострадавших находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести.
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