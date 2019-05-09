Водитель перепутал педали и сбил шестерых людей в Иркутской области

Пострадавшие в состоянии средней тяжести. В причинах случившегося разбирается полиция.

Водитель в посёлке Мамоны Иркутской области сбил шесть пешеходов, перепутав педали тормоза и газа. Это случилось, когда выстраивалась праздничная колонна машин с флагами. Инцидент попал на видео.

Как стало известно Лайфу, ЧП случилось на улице Садовая. Водитель сел за руль машины с открытым капотом и, случайно нажав не ту педаль, сбил стоящих рядом людей, задел стоявшую другую машину.

Все шесть пострадавших находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как средней тяжести.