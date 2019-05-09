Противники "Бессмертного полка" в Киеве вышли с фото героев "Мстителей"

Ещё на одну протестную акцию они явились с портретами Стапана Бандеры и других националистов.

Противники шествия "Бессмертного полка" устроили в Киеве свою альтернативную акцию, в рамках которой они вышли на улицы города с табличками с изображением героев комиксов Marvel. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам участников, цель акции, которая получила название "Бессмертный Грут", — высмеять "Бессмертный полк". Сообщается, что всего в Киеве проходили два подобных шествия. Ещё одно состоялось в Парке Вечной Славы, куда участники принесли плакаты Стапана Бандеры и других националистов.

Напомним, что сама акция "Бессмертный полк" всё же прошла в центре украинской столицы. Мероприятие проходило под лозунгом "Никто не забыт. Ничто не забыто. Мир. Согласие. Единство". Не обошлось без провокаций со стороны украинских националистов. Например, ранее автобус с участниками акции, посвящённой 9 Мая, закидали камнями.