В Кремле оценили риски для рубля при росте пошлин США на китайские товары

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что рубль может ослабнуть в случае повышения пошлин США на ряд китайских товаров. Однако российские власти к этому готовы.
— Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики, — приводит РИА "Новости" слова Белоусова.
Гораздо более опасными он назвал непредсказуемые колебания рубля и добавил, что "риски всегда существуют", но в России "с этой бедой справятся".
Напомним, пошлины на китайские товары в Америке могут повыситься до 25% уже завтра. О таком решении недавно заявил Дональд Трамп. Сейчас страны ведут переговоры по торговой сделке, однако они проходят крайне медленно.
Ранее Лайф сообщал: если США поднимут пошлины, Китай, возможно, примет меры по стимулированию экономики.
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