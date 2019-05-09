В Кремле оценили риски для рубля при росте пошлин США на китайские товары

Торговые отношения между Штатами и КНР могут сказаться на российской экономике, но несущественно.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что рубль может ослабнуть в случае повышения пошлин США на ряд китайских товаров. Однако российские власти к этому готовы.

— Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики, — приводит РИА "Новости" слова Белоусова.

Гораздо более опасными он назвал непредсказуемые колебания рубля и добавил, что "риски всегда существуют", но в России "с этой бедой справятся".

Напомним, пошлины на китайские товары в Америке могут повыситься до 25% уже завтра. О таком решении недавно заявил Дональд Трамп. Сейчас страны ведут переговоры по торговой сделке, однако они проходят крайне медленно.

Ранее Лайф сообщал: если США поднимут пошлины, Китай, возможно, примет меры по стимулированию экономики.