В Москве проходит "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" начался в российской столице. Маршу предшествовал военный парад на Красной площади, приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с проведением праздничных мероприятий было перекрыто движение транспорта на нескольких улицах.
Торжественные парады, шествия "Бессмертный полк", акции "Свеча памяти" и "Солдатский привал" проходят во многих городах России и мира. К примеру, шествие уже прошло на Украине, правда, там не удалось избежать провокаций.
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