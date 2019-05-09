СПЧ начал подготовку проекта амнистии к 75-летию Победы

Глава совета отметил, что вопрос только прорабатывается, детали по поводу акции ещё неизвестны.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что там разрабатывают проект амнистии к 75-летию Победы, которое будет отмечаться в следующем, 2020 году.

Отмечается, что президенту РФ Владимиру Путину предложение ещё не передавали.

— Ещё нет, надо его подготовить. Мы занимаемся этим, прорабатывается этот вопрос, готовим, — передаёт РИА "Новости" слова Федотова.

Ранее глава СПЧ предложил приёмным семьям "усыновлять" бездомных пенсионеров.