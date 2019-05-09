Австралийский банк напечатал банкнот на 400 миллионов с ошибкой в тексте

В Центробанке страны подтвердили факт случившегося и пообещали исправить ошибку в будущих тиражах.

Резервный банк Австралии напечатал новые 50-долларовые банкноты на 400 миллионов с опечаткой в тексте, сообщает news.com.au.

На одной стороне новой купюры изображена первая женщина-парламентарий Австралии Эдит Коуэн и приведены выдержки из её речи. Однако в слове "responsibility" (ответственность) отсутствует буква "i".

В прошлом году в честь саммита в Хельсинки, где встречались президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, выпустили памятную монету, однако в тексте на русском были допущены ошибки.