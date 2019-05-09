Китаю предсказали крупнейший в истории страны дефолт

Финансовые аналитики вели сбор данных о китайской экономике начиная с 2016 года.

В Китае может произойти крупнейший в истории страны дефолт, который грозит ущербом в $13 триллионов. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала 2019 года китайские компании объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму $5,8 млрд. За аналогичный период 2018 года эта цифра была в 3,4 раза меньше. Вырос и темп, с которым компании объявляют о дефолте. Если сравнивать с 2016-м, разница в три раза выше.

Одновременно китайские власти сокращают теневой банкинг. В итоге бизнесу не хватает финансирования, и это приводит к рискованной политике облигационных займов.

Если ничего не изменится, 2019 год станет самым печальным в местной экономике, предрекают аналитики.

Между тем с завтрашнего дня США может поднять на китайские товары пошлины — до 25%. В Кремле уже заявили, торговые отношения между Штатами и КНР могут сказаться на российской экономике, но несущественно.