Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинительный приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Об этом сообщает РБК.
Он отмечает, что футболисты "совершили большую ошибку", которая могла произойти в жизни любого человека. В то же время Кадыров добавил, что Кокорин и Мамаев долгое время не играли в футбол, получили "моральный и психологический стресс". По его словам, законность приговора не вызывает сомнений.
Напомним, что в деле российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поставлена точка: они получили восемнадцать и семнадцать месяцев колонии общего режима.
После оглашения приговора жена Кокорина Дарья и жена Мамаева Алана не смогли сдержать эмоций и прослезились.
Ранее Кадыров заявил о готовности перевоспитать Кокорина и Мамаева в "Ахмате".
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