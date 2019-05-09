Кадыров прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

По его мнению, футболисты "совершили большую ошибку", которая могла произойти в жизни любого человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обвинительный приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Об этом сообщает РБК.

Он отмечает, что футболисты "совершили большую ошибку", которая могла произойти в жизни любого человека. В то же время Кадыров добавил, что Кокорин и Мамаев долгое время не играли в футбол, получили "моральный и психологический стресс". По его словам, законность приговора не вызывает сомнений.

Напомним, что в деле российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поставлена точка: они получили восемнадцать и семнадцать месяцев колонии общего режима.

После оглашения приговора жена Кокорина Дарья и жена Мамаева Алана не смогли сдержать эмоций и прослезились.

Ранее Кадыров заявил о готовности перевоспитать Кокорина и Мамаева в "Ахмате".