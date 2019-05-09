Россияне стали реже покупать дизельные легковушки

Если граждане и решаются на покупку машины с таким мотором, то чаще всего выбирают марки BMW, Toyota, Mercedes-Benz.

Рыночная доля дизельных легковых автомобилей за год сократилась с 8,3% до 8%, сообщает "Автостат".

За первые три месяца 2019 года в России было реализовано 29,5 тысячи новых легковых машин с дизельным двигателем. Это на 3% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Между тем при выборе машин с дизельными моторами россияне чаще всего останавливаются на BMW — за первый квартал было приобретено 6,5 тысячи автомобилей немецкой марки. Второе место в этом рейтинге занимает Toyota — 4,3 тысячи. Третье — у Mercedes-Benz с продажами 3,3 тысячи. Среди лидеров также есть автомобили марок Mitsubishi и KIA.

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