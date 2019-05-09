В Новосибирске установили памятник Сталину

Бюст изготовлен из полимерной глины. За памятником специально построили стену из жёлтого кирпича и установили постамент с бронзовым орденом Победы.

В день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске установили памятник лидеру СССР Иосифу Сталину на территории областного комитета КПРФ. В мероприятии принял участие мэр города, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть.

— С именем Сталина шли в атаку. "За Родину, за Сталина!" — это не литературный штамп, а жизнь, история, которую надо знать и помнить, — передаёт РИА "Новости" слова главы города.

Локоть напомнил, что после войны страну восстанавливали под руководством Сталина. И, как бы неоднозначно ни было мнение людей насчёт Сталина, по мнению мэра Новосибирска, "каждое имя мы должны хранить, а имя человека, возглавлявшего армию и страну, — тем более".

Бюст изготовлен из полимерной глины. За памятником специально построили стену из жёлтого кирпича и установили постамент с бронзовым орденом Победы.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал установку этого памятника.