Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади

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Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади

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Фото: ©L!FE 

Перед началом движения глава государства поприветствовал участников акции, некоторым пожал руки.

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади. Глава государства традиционно присоединился к акции с портретом своего отца-фронтовика.

Перед началом движения глава государства поприветствовал участников акции, некоторым пожал руки. Его поздравили в ответ. Окружающие начали скандировать: "Россия!"

Российский лидер во главе колонны прошёл от Исторического музея до Спасской башни.

Ранее Путин принял участие в военном параде, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также провёл торжественный приём в Кремле в честь Дня Победы.

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