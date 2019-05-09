Лукашенко объяснил своё отсутствие на Параде Победы в Москве

В частности, у белорусского лидера на сегодня было запланировано другое мероприятие.

Конспирологии и политики в отсутствии в Москве президента Белоруссии Александра Лукашенко на Параде Победы нет. Об этом глава государства заявил журналистам после церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске.

— Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили (на парад. — Прим. ред.), а они отказались, тогда можно было бы сказать, что никто не приехал (на торжества в Москву. — Прим. ред.). Но, во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что, кроме того, сегодня у него было запланировано другое мероприятие — возложение венков в честь Победы в Минске. По словам президента, если бы он отправился в Москву, то со стороны белорусского народа появились бы вопросы.

— Что сказали бы белорусы? — задал риторический вопрос Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днём Победы. В телеграмме он отметил, что потомки с глубокой благодарностью вспоминают подвиг героев-освободителей, которые спасли мир "от нацистской чумы".