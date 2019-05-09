Задержанных в Крыму украинских рыбаков вернули на родину

Киев заявлял, что они оказались на территории Крыма из-за поломки двигателя у моторной лодки.

Граждане Украины, которые осенью прошлого года были пойманы российскими пограничниками на берегу озера Сиваш в Крыму, вышли из российского СИЗО и были доставлены на родину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

— Вчера граждане Украины — рыбаки Руслан Кондратюк и Андрей Морозов, задержанные 10 сентября 2018 года за незаконное пересечение государственной границы РФ, освобождены из-под стражи и в настоящее время уже находятся на родине, — говорится в сообщении.

Рыбаками оказались жители села Стрелкового Херсонской области Украины, они пришвартовались на моторной лодке на территории России — у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района Крыма.

При осмотре моторной лодки на её борту было обнаружено около 20 килограммов рыбы.