СМИ: В Казахстане ограничен доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram

В Казахстане интернет-провайдеры заблокировали несколько социальных сетей, сообщает международная неправительственная организация NetBlocks.
— Twitter и сервис обмена сообщениями WhatsApp остаются общедоступными, а Telegram включает меры противодействия цензуре, — пишет NetBlocks.
Также недоступны сайты нескольких СМИ — rus.azattyq.org, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz — и региональных изданий.
Казахские журналисты связывают блокировку соцсетей с недавним заявлением диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям. Власти уже пытались ограничить ему доступ к прямому эфиру.
Ранее Лайф сообщал о блокировке Интернета из-за протестов в Каракасе.
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