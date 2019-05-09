СМИ: В Казахстане ограничен доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram

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СМИ: В Казахстане ограничен доступ к Facebook, Instagram, YouTube и Telegram

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Фото: © РИА "Новости" / Наталья Селиверстова

Ограничения не коснулись "Твиттера" и мессенджера WhatsApp. Также есть проблемы с доступом к некоторым СМИ.

В Казахстане интернет-провайдеры заблокировали несколько социальных сетей, сообщает международная неправительственная организация NetBlocks.

Twitter и сервис обмена сообщениями WhatsApp остаются общедоступными, а Telegram включает меры противодействия цензуре, — пишет NetBlocks.

Также недоступны сайты нескольких СМИ — rus.azattyq.org, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz — и региональных изданий.

Казахские журналисты связывают блокировку соцсетей с недавним заявлением диссидента Мухтара Аблязова, призывавшего к публичным демонстрациям. Власти уже пытались ограничить ему доступ к прямому эфиру.

Ранее Лайф сообщал о блокировке Интернета из-за протестов в Каракасе.

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