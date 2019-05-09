Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин провёл сегодня встречу с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в частности, обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, а также ситуация на Ближнем Востоке. Российский лидер также поздравил участников заседания с Днём Победы.

Накануне стало известно, что Иран объявил о частичном выходе из ядерной сделки, заключённой с западными странами. Иранский президент дал 60 дней европейским странам на переговоры.