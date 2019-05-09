Эксперт озвучил новую версию по поводу причины пожара на лайнере в Шереметьево

Он подчеркнул, что за годы эксплуатации в самолёт 13 раз попадала молния, и ничего с ним не происходило.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла случится из-за того, что пилоты при входе в грозу не отключили часть оборудования. Об этом заявил заслуженный пилот Юрий Сытник.

— Самолет подчинялся рулям, самолет слушался воли летчика. Сейчас начнут все сводить к проблемам с самолетом, с полосой, с погодой. Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило, — передаёт РИА "Новости" слова пилота.

Так, по его мнению, при таких погодных условиях следовало выключить первый комплект автопилота, первый комплект локатора и один из комплектов радиостанции.

— Поэтому они остались без связи, остались без автоматики, — отметил он.

Сытник напомнил, что во время испытаний самолёт не раз входил в грозовые облака, молнии, но ничего с ним не происходило.

Ранее Лайф сообщал, что мать бортпроводника SSJ-100 увидела трагическое совпадение в его последнем рейсе.

Напомним, 5 мая SSJ-100 после вылета из Шереметьево запросил экстренную посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф опубликовал видео с пожаром из салона самолёта, администрация аэропорта обнародовала поминутную хронологию катастрофы.