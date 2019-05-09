Испытанные в КНДР ракеты могли быть баллистическими

Такой вывод сделали в Пентагоне. Однако официально сообщать о своём предположении Штаты, скорее всего, не будут.

Правительство США сообщило Японии, что ракеты, испытанные пять дней назад в КНДР, могли быть баллистическими. Об этом пишет японское агентство Kyodo.

Запуск ракет на территории КНДР от 4 мая проанализировали в Пентагоне. Однако официально сообщать о своём предположении в США не торопятся. Штаты собираются продолжить переговоры с КНДР по денуклеаризации.

Ранее Лайф сообщал, что ракетные испытания контролировал лично Ким Чен Ын. После запуска снарядов в Южной Корее было созвано экстренное совещание службы безопасности. В Северной Корее объяснили, что целью проведения стрельб была оценка возможностей подразделений пограничных войск.

Между тем сегодня в КНДР снова запустили несколько ракет. Каких именно — ещё не установлено. Позже Лайфу стало известно об испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" в Штатах.