Ведущего Би-би-си уволили за твит про ребёнка Меган и Гарри с фото обезьяны

В телерадиокомпании заявили, что Бейкер уволен, потому что его поступок "идёт вразрез с ценностями корпорации".

Британского радиоведущего и комика Дэнни Бейкера уволили с радиостанции BBC Radio 5 Live. Несколькими часами ранее Бейкер разместил в "Твиттере" новость, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл покидают больницу с новорождённым, а для иллюстрации Бейкер взял изображение взрослых людей с обезьяной.

Читатели "Твиттера" не оценили его юмор и сочли картинку издевательством над африканскими корнями Меган Маркл. Ведущий скоро удалил твит, извинился, но было слишком поздно.

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына днём ранее. Ребёнка назвали Арчи.