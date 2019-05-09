Путин об отмене воздушной части парада: Безопасность лётчиков — прежде всего

Воздушная часть парада, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из-за погодных условий была отменена в связи с тем, что рисковать не было необходимости — безопасность лётчиков прежде всего. Об этом в интервью Первому каналу и программе "Вести" на телеканале "Россия 1" заявил президент РФ Владимир Путин.
В данном случае рисковать нет никакой необходимости безопасностью лётчиков и тех людей прежде всего, которые находятся на земле
Владимир Путин
Глава государства добавил, что погодные условия предоставляли лётчикам только 150 метров хорошей видимости из необходимых 400. В то же время Путин выразил сожаление по поводу отмены воздушной части военного парада в Москве из-за погоды.
Ранее сообщалось, что открыть воздушную часть парада должен был крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За ними последовали бы боевые и ударные винтокрылые машины: Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Также планировалось, что будут задействованы бомбардировщики, истребители, штурмовики.
Как отметили синоптики, десятибалльная облачность в Московской области помешала проведению в Москве воздушной части Парада Победы. До улучшения метеоусловий не хватило всего одного часа.
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