Путин об отмене воздушной части парада: Безопасность лётчиков — прежде всего

Российский лидер отметил, что погодные условия предоставляли пилотам только 150 м хорошей видимости из необходимых 400.

Воздушная часть парада, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из-за погодных условий была отменена в связи с тем, что рисковать не было необходимости — безопасность лётчиков прежде всего. Об этом в интервью Первому каналу и программе "Вести" на телеканале "Россия 1" заявил президент РФ Владимир Путин.

В данном случае рисковать нет никакой необходимости безопасностью лётчиков и тех людей прежде всего, которые находятся на земле Владимир Путин

Глава государства добавил, что погодные условия предоставляли лётчикам только 150 метров хорошей видимости из необходимых 400. В то же время Путин выразил сожаление по поводу отмены воздушной части военного парада в Москве из-за погоды.

Ранее сообщалось, что открыть воздушную часть парада должен был крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх Ми-8. За ними последовали бы боевые и ударные винтокрылые машины: Ми-28Н, Ми-35, Ка-52. Также планировалось, что будут задействованы бомбардировщики, истребители, штурмовики.

Как отметили синоптики, десятибалльная облачность в Московской области помешала проведению в Москве воздушной части Парада Победы. До улучшения метеоусловий не хватило всего одного часа.