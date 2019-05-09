Путин прокомментировал Парад Победы в Москве

Парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня в Москве замечательно и без сбоев. Это констатировал президент РФ Владимир Путин в интервью Первому каналу и программе "Вести" на телеканале "Россия 1".
Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии
Президент РФ Владимир Путин
В то же время президент выразил сожаление из-за отмены воздушной части военного парада. Ранее он отметил, что не было необходимости рисковать безопасностью лётчиков и тех, кто находится на земле.
— А парад в целом, по-моему, прекрасен, — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин принял участие в военном параде, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также провёл торжественный приём в Кремле в честь Дня Победы и присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади.
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