Путин прокомментировал Парад Победы в Москве

Мероприятие, по мнению российского лидера, прошло прекрасно, даже несмотря на то, что воздушная часть парада была отменена из-за погодных условий.

Парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл сегодня в Москве замечательно и без сбоев. Это констатировал президент РФ Владимир Путин в интервью Первому каналу и программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии Президент РФ Владимир Путин

В то же время президент выразил сожаление из-за отмены воздушной части военного парада. Ранее он отметил, что не было необходимости рисковать безопасностью лётчиков и тех, кто находится на земле.

— А парад в целом, по-моему, прекрасен, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин принял участие в военном параде, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, а также провёл торжественный приём в Кремле в честь Дня Победы и присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади.