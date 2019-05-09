В Эстонии потребовали, чтобы Россия вернула "захваченные земли"

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В Эстонии потребовали, чтобы Россия вернула "захваченные земли"

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Флаг Эстонии. Фото: © Flickr / Heikki Siltala

При этом руководитель МВД страны отметил, что они не собираются развязывать войну.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что в составе России есть "захваченные земли" этой республики.

— До сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за неё компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос, — передаёт издание Eesti его слова.

При этом руководитель ведомства отметил, что страна не собирается развязывать войну с Россией. По его словам, Эстония будет ждать, когда этим вопросом займутся на уровне международного права.

Напомним, что площадь Эстонии сопоставима с площадью одной только Московской области. Население республики — около 1,3 млн человек. К примеру, столько жителей в Челябинске.

Ранее Лайф сообщал, что солдат НАТО в Эстонии залез с гранатомётом на памятник советским воинам.

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