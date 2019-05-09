В Санкт-Петербурге Парад Победы впервые прошёл под звон колоколов

В Санкт-Петербурге более четырёх с половиной тысяч военнослужащих приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади. Впервые он проходил под звуки колоколов передвижной звонницы.
Участие в параде приняли военнослужащие Западного военного округа, курсанты военных вузов, представители силовых ведомств. Принимал парад командующий войсками ЗВО, генерал-полковник Александр Журавлёв.
Движение механизированной колонны из 116 единиц техники открыл легендарный танк Т-34. Также по площади проехали в том числе танки Т-72-Б3, БМП-3, БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун".
Посмотреть парад пришли тысячи горожан и гостей города. Посетил его и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Что касается столичного Парада Победы, в нём приняло участие свыше тринадцати тысяч сотрудников силовых структур, проехало также более ста единиц вооружения.
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