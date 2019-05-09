"Российская белуха-разведчица" вернула телефон уронившей его в море девушке

Аппарат после длительного нахождения в морской воде не работает, но его владелица всё равно довольна.

Во время морской прогулки в Норвегии девушка уронила в воду телефон, однако всплывшая с глубины белуха вернула его ей. Очевидцы, опубликовавшие видео инцидента, уверены, что это то самое животное, которое окрестили "российским шпионом".

Ранее Лайф сообщал, что 25 апреля норвежские рыбаки нашли возле острова Ингё белуху, на которой был специальный обвес для крепления камеры GoPro с надписью: "Оборудование Санкт-Петербурга". Они предположили, что оборудование на животном закрепили военные для сбора данных.

Военный историк Юрий Кнутов посчитал, что белуха могла сбежать от контрабандистов, а не от военных. Животное отказалось покидать норвежские берега.