Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране

В то же время он отметил, что для россиян День Победы является самым важным праздником в году.

Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных. Прямое включение журналиста велось с Красной площади, сообщает ИноТВ.

Коллеги из Германии спросили корреспондента, говорил ли Путин об американо-иранском конфликте. Ваннер отметил, что прямых заявлений глава государства не делал.

— Нет, Томас, по поводу Ирана Путин прямых заявлений не делал, меня это тоже удивило. Он намного больше говорил о том, как героически Советская армия билась во Второй мировой войне, — сказал в прямом эфире немецкий журналист.

В то же время Ваннер напомнил, что накануне глава российского МИД Сергей Лавров определил "ясную позицию", которая заключалась в том, что Россия осуждает американское давление на Иран и выберет нейтралитет в случае вооружённого конфликта.

— Для россиян это важный праздник — вероятно, самый важный в году. Этот день в самом деле объединяет население, поэтому его празднуют с таким размахом, с военным парадом, с салютом вечером. Это действительно крайне значимая тема для россиян, — описал Ваннер отношение в России к 9 Мая.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.

Напомним, выступая сегодня на Параде Победы, президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее поколение не должно потерять ни память о Великой Отечественной войне, ни бдительность.