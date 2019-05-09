Плавающий танк Т-38 показали на параде в Волгограде

Всего же там в параде приняли участие более 30 единиц техники и 1600 сотрудников силовых ведомств.

В Волгограде сегодня во время Парада Победы показали кроме легендарного танка Т-34 также ещё одну боевую машину времён Великой Отечественной войны — малый плавающий танк Т-38.

Он был создан в 1936 году и использовался ещё в советско-финской войне 1939–1940 годов. В ВОВ применялся до 1944 года.

Всего в параде в Волгограде приняло участие более 30 единиц техники. Это среди прочего реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3.

Также по Площади Павших Борцов в Волгограде прошло около 1,6 тысячи солдат и офицеров Волгоградского гарнизона, курсантов, офицеров МЧС, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСИН и казаков.

Что касается столичного Парада Победы, в нём приняло участие свыше тринадцати тысяч сотрудников силовых структур, проехало более ста единиц вооружения.