В Народной милиции уверены, что киевские власти уже давно тратят большие средства на наёмников-инструкторов.

Инструкторы из Литвы и Польши обучают военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий. По сведениям Управления Народной милиции ЛНР, группа прибыла в село Катериновка Попаснянского района. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

— Так, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в районе населённого пункта Катериновка отмечено нахождение польских и литовских инструкторов одной из иностранных частных военных компаний, — рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Лайф передавал другое сообщение Народной милиции ЛНР. Тогда в республике отмечали, что ВСУ планируют подорвать шлюзы водохранилища.