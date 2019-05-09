В ЛНР заявили, что инструкторы из ЕС обучают ВСУ диверсиям

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В ЛНР заявили, что инструкторы из ЕС обучают ВСУ диверсиям

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Котенко

В Народной милиции уверены, что киевские власти уже давно тратят большие средства на наёмников-инструкторов.

Инструкторы из Литвы и Польши обучают военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий. По сведениям Управления Народной милиции ЛНР, группа прибыла в село Катериновка Попаснянского района. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Так, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады в районе населённого пункта Катериновка отмечено нахождение польских и литовских инструкторов одной из иностранных частных военных компаний, — рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Лайф передавал другое сообщение Народной милиции ЛНР. Тогда в республике отмечали, что ВСУ планируют подорвать шлюзы водохранилища.

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