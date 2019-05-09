На заводе в Турции разлилось 80 тонн жидкой стали

Восемьдесят тонн жидкой стали разлилось на заводе в Турции во время рабочей смены. Об этом сообщает Cumhuriyet.
По данным газеты, инцидент произошёл в производственной зоне завода Habaş в провинции Измир.
Пострадавших 11 человек. Четверо — в тяжёлом состоянии, они были доставлены в местные больницы. Семерым оказали медицинскую помощь на месте.
Ранее Лайф сообщал, как в Перми из-за ЧП на заводе "Азот" погибло трое рабочих. А в ЮАР на горняков в шахте обвалилась земля. Почти 2 тысячи человек оказались заблокированными в подземелье.
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