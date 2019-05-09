Американский авианосец Abraham Lincoln прошёл Суэцкий канал

Эскалация происходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.

Авианосец ВМФ США Abraham Lincoln прошёл Суэцкий канал на фоне напряжённости вокруг Ирана. Об этом заявила администрация, которая эксплуатирует водную артерию.

Сообщается, что американский атташе в Египте Ральф Гровер встретился с главой Администрации Суэцкого канала адмиралом Мохабом Мамишем. Туда он приехал для того, чтобы проконтролировать проход авианосца.

Кроме того, в ходе беседы Гровер выразил благодарность Египту за "плодотворное сотрудничество с Администрацией Суэцкого канала".

Напомним, эскалация происходит на фоне заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.