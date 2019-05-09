Американский авианосец Abraham Lincoln прошёл Суэцкий канал

Авианосец ВМФ США Abraham Lincoln прошёл Суэцкий канал на фоне напряжённости вокруг Ирана. Об этом заявила администрация, которая эксплуатирует водную артерию.
Сообщается, что американский атташе в Египте Ральф Гровер встретился с главой Администрации Суэцкого канала адмиралом Мохабом Мамишем. Туда он приехал для того, чтобы проконтролировать проход авианосца.
Кроме того, в ходе беседы Гровер выразил благодарность Египту за "плодотворное сотрудничество с Администрацией Суэцкого канала".
Напомним, эскалация происходит на фоне заявления президента Ирана Хасана Рухани о том, что Тегеран прекращает выполнение части своих обязательств по ядерной сделке, заключённой с западными странами.
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