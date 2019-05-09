В праздновании Дня Победы приняло участие около 200 тысяч жителей Якутии

Торжественный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошёл сегодня в Якутске на площади Победы. На мероприятии, по данным местного управления МВД, собралось 29 тысяч человек.
Глава республики Айсен Николаев объявил 2020 год в Якутске годом, посвящённым Великой Победе.
В параде приняли участие военнослужащие Якутского гарнизона, служащие правоохранительных органов, сотрудники подразделений силовых структур, военно-патриотические клубы, воспитанники Якутской кадетской школы, победители республиканских смотров-конкурсов среди общеобразовательных школ.
Всего, по данным местного управления МВД, в праздновании Дня Победы приняло участие 200 тысяч жителей Якутии.
После парада на площадь Победы вступили участники всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк".
Что касается столичного Парада Победы, в нём приняло участие свыше тринадцати тысяч сотрудников силовых структур, проехало более ста единиц вооружения.
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