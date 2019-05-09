В праздновании Дня Победы приняло участие около 200 тысяч жителей Якутии

Читайте также

В праздновании Дня Победы приняло участие около 200 тысяч жителей Якутии

777

На торжественное шествие пришли посмотреть 29 тысяч жителей и гостей столицы республики.

Торжественный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошёл сегодня в Якутске на площади Победы. На мероприятии, по данным местного управления МВД, собралось 29 тысяч человек.

Глава республики Айсен Николаев объявил 2020 год в Якутске годом, посвящённым Великой Победе.

В параде приняли участие военнослужащие Якутского гарнизона, служащие правоохранительных органов, сотрудники подразделений силовых структур, военно-патриотические клубы, воспитанники Якутской кадетской школы, победители республиканских смотров-конкурсов среди общеобразовательных школ.

Всего, по данным местного управления МВД, в праздновании Дня Победы приняло участие 200 тысяч жителей Якутии.

После парада на площадь Победы вступили участники всероссийской патриотической акции "Бессмертный полк".

Что касается столичного Парада Победы, в нём приняло участие свыше тринадцати тысяч сотрудников силовых структур, проехало более ста единиц вооружения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×