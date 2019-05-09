Под Красноярском во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб

Пожар сумели потушить только через шесть часов. О пострадавших и погибших данных нет.

В Ирбейском районе Красноярского края во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб.

— Власти района и Верхнеуринского сельсовета отреагировали оперативно. Но клуб всё равно сгорел. О причинах возгорания сообщим дополнительно, — информирует местная газета "Ирбейская правда".

Отмечается, что пожар сумели потушить только через шесть часов. О пострадавших и погибших данных нет.

Ранее Лайф сообщал, что прохожие спасли маму с дочкой из горящего дома в Челябинске.