Под Красноярском во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб

В Ирбейском районе Красноярского края во время празднования Дня Победы сгорел сельский клуб.
— Власти района и Верхнеуринского сельсовета отреагировали оперативно. Но клуб всё равно сгорел. О причинах возгорания сообщим дополнительно, — информирует местная газета "Ирбейская правда".
Отмечается, что пожар сумели потушить только через шесть часов. О пострадавших и погибших данных нет.
Ранее Лайф сообщал, что прохожие спасли маму с дочкой из горящего дома в Челябинске.
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