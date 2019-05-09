СМИ узнали об использовании США секретных "разрезающих ракет-ниндзя"

Отмечается, что снаряд весом около 45 килограммов создан на базе ракеты Hellfire и уже два года применяется.

Для того чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, спецслужбы и армия США разработали ракету R9X, которая не взрывается, а разрезает всё на своём пути. О разработке узнали журналисты The Wall Street Journal от неназванных сотрудников спецслужб.

— Модифицированная версия известной ракеты Hellfire несёт инертную боеголовку. Вместо того чтобы взорваться, она предназначена для погружения более 100 фунтов металла через крыши автомобилей и зданий, для поражения цели, не нанося вреда отдельным лицам и имуществу поблизости, — пишет издание.

Запуск ракеты происходит с дрона. R9X несёт шесть длинных лезвий, которые сложены внутри оболочки, а за несколько секунд до удара раскрываются и разрезают всё на своём пути. Их за это ещё называют "ракетами-ниндзя".

Пользователи соцсетей тотчас же нашли подтверждение использования ракеты. Так, в 2017 году якобы подобным оружием был убит заместитель лидера "Аль-Каиды"*. Тогда сообщалась, что Абу Хайр аль-Масри погиб от точечного удара обычной ракеты Hellfire, однако на снимках с места происшествия не было видно последствий взрыва.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.