СМИ узнали об использовании США секретных "разрезающих ракет-ниндзя"

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СМИ узнали об использовании США секретных "разрезающих ракет-ниндзя"

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Место гибели Абу Хайра аль-Масри. Фото: © twitter.com / Charles_Lister

Отмечается, что снаряд весом около 45 килограммов создан на базе ракеты Hellfire и уже два года применяется.

Для того чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, спецслужбы и армия США разработали ракету R9X, которая не взрывается, а разрезает всё на своём пути. О разработке узнали журналисты The Wall Street Journal от неназванных сотрудников спецслужб.

Модифицированная версия известной ракеты Hellfire несёт инертную боеголовку. Вместо того чтобы взорваться, она предназначена для погружения более 100 фунтов металла через крыши автомобилей и зданий, для поражения цели, не нанося вреда отдельным лицам и имуществу поблизости, — пишет издание.

Запуск ракеты происходит с дрона. R9X несёт шесть длинных лезвий, которые сложены внутри оболочки, а за несколько секунд до удара раскрываются и разрезают всё на своём пути. Их за это ещё называют "ракетами-ниндзя".

Пользователи соцсетей тотчас же нашли подтверждение использования ракеты. Так, в 2017 году якобы подобным оружием был убит заместитель лидера "Аль-Каиды"*. Тогда сообщалась, что Абу Хайр аль-Масри погиб от точечного удара обычной ракеты Hellfire, однако на снимках с места происшествия не было видно последствий взрыва.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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