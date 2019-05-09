Сёрфер умер после нападения акулы в Индийском океане

Это второй несчастный случай за 2019 год, который связан с нападением акул в этой местности.

Мужчина, который занимался сёрфингом у побережья французского острова Реюньон в Индийском океане, скончался после нападения акулы. Об этом сообщает местный портал Imaz Press Réunion.

Сёрфер потерял ногу. Его доставили в порт, но врачи скорой помощи не смогли спасти ему жизнь. Отмечается, что за несколько минут до нападения префект Реюньона предупредил тех, кто занимается водными видами спорта, о риске нападения акул.

Это второй несчастный случай за 2019 год, который связан с нападением акул в этой местности. С 2011 года на побережье Реюньона зафиксировано 24 таких инцидента, 11 из которых закончились смертью людей.

Ранее Лайф сообщал, что рыбаку в сети попалась гигантская белая акула, увидев которую люди были в ужасе.