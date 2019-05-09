В Киеве радикалы провели антироссийскую акцию у здания телеканала

Возле офиса компании, которая показывает российские программы, оставили "чёрную метку".

В Киеве около 30 человек 9 мая провели акцию протеста возле офиса новостной службы "Национальные информационные системы". Они развернули чёрный баннер и оставили наклейки на стенах здания с надписями #ВимкниРосійське, что означает "Выключи российское".

Поводом для протеста стала программа "Победа. Одна на всех" и фильм "Ни шагу назад!" в эфире телеканала "Интер", на который работает новостная служба.

— Таким образом мы привлекаем внимание украинцев, маркируя телеканал "Интер" как враждебный медиаресурс, который системно работает над распространением российских месседжей, — сказал координатор инициативы "Выключи российское" Дмитрий Жмайло.

Представитель радикалов также отметил, что они добиваются закрытия телеканала "Интер" с 2016 года.

Несмотря на это, Национальный совет по телерадиовещанию Украины продлил телеканалу "Интер" цифровую лицензию на семь лет. А сам телеканал не относит себя к пророссийским.

Ранее Лайф сообщал, что 9 мая на Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь 9 Мая. Так, жители Незалежной закидали камнями автобус и разбили стелы на братской могиле советских солдат.