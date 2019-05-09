На Украине избили журналистов, снимавших роскошный праздник начальника таможни

В Нацполиции возбудили дело по факту препятствования журналистской деятельности, грабежа и избиения.

В Волынской области Украины гости, приглашённые на день рождения начальника таможни пункта пропуска Ягодин Александра Оникийчука, напали на журналистов, которые захотели запечатлеть праздник на видео.

У корреспондента телеканала "Аверс" Марии Петручик и её коллег неизвестные вырвали удостоверения сотрудников СМИ, повредили телефоны и видеокамеру, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в "Фейсбуке".

Возбуждено уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности, грабежа и избиения.

Буквально несколько дней назад другой украинский журналист попал в реанимацию после нападения в Черкассах. Согласно данным Национального союза журналистов Украины, в прошлом году в стране на представителей СМИ нападали 86 раз.