Стало известно, за что дед Зеленского получил орден Красной Звезды

В частности, Семён Зеленский вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.

Дед избранного президента Украины Владимира Зеленского Семён воевал с фашистской Германией и получил награды. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на базу данных Минобороны Украины "Память народа".

Согласно информации из базы, Семён Зеленский родился в 1924 году в Кривом Роге. Во время Второй мировой войны он командовал миномётным взводом, а потом стрелковой ротой 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. Два ордена Красной Звезды он получил в 1944 году. В звании гвардии лейтенанта он закончил войну.

По данным ведомства, в начале 1944 года за селом Александровка он вместе с сослуживцем уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Взвод сумел отбить четыре атаки и занять трофейный склад.

— Также описывается случай, когда Семен Зеленский, увидев подбитого танкиста, приказал бойцу своего взвода занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что избранный президент Украины Владимир Зеленский посетил могилу своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, и назвал 9 Мая днём благодарности.