В шествиях "Бессмертного полка" приняло участие более 10 миллионов россиян

На Красной площади к шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. Он вышел с портретом своего отца-фронтовика.

По всей стране более десяти миллионов человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— В ходе проведения ежегодного шествия "Бессмертный полк" состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации, — уточнила также она.

Ранее сообщалось, что только в Москве в шествии приняло участие около 700 тысяч человек. Не помешал им даже ливень, который хлынул во время акции.

На Красной площади к шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. Он вышел с портретом своего отца-фронтовика.

Глава государства сегодня отметил, что не удивлён проведением шествий "Бессмертного полка" многих странах. Он отметил, что ветераны Второй мировой войны остаются в контакте друг с другом.