В шествиях "Бессмертного полка" приняло участие более 10 миллионов россиян

По всей стране более десяти миллионов человек приняли участие в шествиях "Бессмертного полка". Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— В ходе проведения ежегодного шествия "Бессмертный полк" состоялось 3700 мероприятий по всей территории Российской Федерации, — уточнила также она.
Ранее сообщалось, что только в Москве в шествии приняло участие около 700 тысяч человек. Не помешал им даже ливень, который хлынул во время акции.
На Красной площади к шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. Он вышел с портретом своего отца-фронтовика.
Глава государства сегодня отметил, что не удивлён проведением шествий "Бессмертного полка" многих странах. Он отметил, что ветераны Второй мировой войны остаются в контакте друг с другом.
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