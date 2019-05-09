Великобритания обвинила Россию в попытке подрыва европейской демократии

По мнению главы британского МИД, россияне совершили в Черногории "возмутительное".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает, что Россия пыталась подорвать в Европе демократию. Так он прокомментировал приговор суда по делу россиян в Черногории. Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова признали виновными в подготовке путча в 2016 году и приговорили их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.

По мнению Ханта, то, что совершили россияне, было "одним из самых возмутительных примеров попыток России подорвать европейскую демократию".

По его мнению, это ни что иное как "пример дестабилизирующего и агрессивного поведения России на протяжении последнего десятилетия".

Как уже сообщал Лайф, по мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявления об участии РФ в попытке госпереворота в Черногории голословны.