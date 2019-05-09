Во Владивостоке впервые в параде приняли участие военнослужащие-женщины

Во Владивостоке сегодня в параде приняло участие около 1700 представителей силовых ведомств, а также 53 единицы военной техники. Впервые в строю прошли военнослужащие-женщины.

Принимал парад командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц, а командовал расчётами его заместитель Дмитрий Коваленко.

— Именно наша страна гнала нацистов в их логово, добившись полного и окончательного разгрома. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, — приводит ТАСС слова Авакянца.

Что касается столичного Парада Победы, в нём приняло участие свыше тринадцати тысяч сотрудников силовых структур, проехало более ста единиц вооружения.