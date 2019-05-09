Трамп одним своим твитом обвалил мировой рынок акций на $1,36 триллиона

Каждое слово из длинного твита американского президента обошлось инвесторам в тринадцать миллиардов долларов США.

Эксперты Bloomberg подсчитали, что твит американского лидера Дональда Трампа, в котором он пообещал повысить пошлины на китайские товары, уронил капитализацию мирового рынка акций на 1,36 триллиона долларов США.

— В течение десяти месяцев Китай платит США пошлины на высокотехнологичную продукцию на 50 миллиардов долларов в размере 25% и 10% на другие товары на 200 миллиардов долларов. Эти пошлины частично объясняют наши большие экономические успехи. 10% увеличатся до 25% в пятницу, — написал Трамп несколько дней назад.

Финансовые эксперты заявляют, что риски, связанные с американо-китайскими торговыми отношениями, не были в их поле зрения. По словам стратега JPMorgan Asset Management Керри Крэйга, в последние недели фондовые индексы сильно выросли, инвесторам был нужен лишь повод, чтобы зафиксировать прибыль.

Ранее планы Трампа по увеличению пошлин подтвердили в Торгпредстве США. В КНР заявили об ответных мерах по стимулированию экономики.