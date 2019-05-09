На Украине в акциях в честь Дня Победы приняло участие 700 тысяч человек

Массовые мероприятия в стране, по данным полиции, в целом прошли довольно спокойно.

На Украине сегодня состоялось более 1400 посвящённых 9 Мая мероприятий, в которых приняло участие около 700 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Незалежной.

— Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днепре и Запорожье, — заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

В ведомстве также отмечают, что некоторые акции ещё продолжаются.

К охране правопорядка было привлечено почти 22 тысячи правоохранителей. Среди них — 19,3 тысячи полицейских и две с половиной тысячи военнослужащих Нацгвардии.

В то же время в официальном аккаунте МВД Незалежной в "Фейсбуке" сегодня сообщалось, что на Украине завели пять уголовных дел из-за нарушений на акциях в честь 9 Мая.

В Днепропетровской области неизвестные забросали камнями автобусы с людьми. В самом Днепре в людей, которые шли в колонне, бросали краской. А в Одессе мужчина вышел на Аллею Славы с кастетом, сообщили в Нацполиции.