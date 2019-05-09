Артисты — участники шествия "Бессмертного полка": Память жива

Для каждого из них День Победы является по-настоящему святым и главным праздником.

Заслуженные артисты России в беседе с Лайфом поделились частичкой истории о своих героических предках. Все они сходятся во мнении, что близкие уходят, но память остаётся.

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в беседе с корреспондентом нашей редакции отметил, что для его семьи и для всей страны это святой праздник, который объединяет.

— Мы несём портреты наших дедов, прадедов, бабушек, наших матерей и отцов и говорим, что память о них жива, подвиг о них жив и что они вечный бессмертный пример для нас, — рассказывает он, держа в руках портреты своих бабушки и дедушки.

— Это уникальная история, которая является примером для всей нашей семьи. Они были православные. Уходя на войну, давали одну из клятв, что если они выживут, то первое, что сделают, — обвенчаются. Точно так они и сделали, — сказал Манучаров.

Борис Токарев — заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации — рассказывает, что его отец прошёл две войны — Советско-финляндскую и Великую Отечественную.

— Для меня "Бессмертный полк" — это просто потрясающее событие, которое, я уверен, будет всегда. Ещё одна причина, по которой я здесь, — мой папа. Он воевал. Он прошёл две войны — финскую и отечественную. Отец был связистом. Он не ходил в атаку. Их главной задачей было устанавливать связь между командующим пунктом и передовой, но это не значит, что он не был под пулями, — говорит Токарев.

А вот бабушка заслуженной артистки России Людмилы Гладунко уже спустя несколько месяцев после того, как ушла на фронт, была награждена орденом Красной Звезды. Всего по окончании войны она была удостоена трёх таких орденов.

— Она была комиссаром полка в военном передвижном госпитале и описывала в книжке, как погиб её командир и ей пришлось взять руководство на себя, — говорит Гладунко. — У нас в семье настолько святым был праздник 9 Мая, что никогда не возникало сомнений, что это главный праздник в нашей семье. Сегодня я счастлива из-за того, что есть продолжение, что уходят наши близкие, но не уходит память. Они здесь, они с нами.

Как сообщалось ранее, в шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие 700 тысяч человек, а всего в акции участвовало более десяти миллионов россиян.