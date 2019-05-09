На трубопроводе в Мексике произошёл взрыв после попытки "врезки"

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На трубопроводе в Мексике произошёл взрыв после попытки "врезки"

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Около 2 часов ночи 9 мая (14:00 по мск) неизвестные попытались сделать "врезку" в трубопровод в мексиканском муниципалитете Реформа штата Чьяпас, однако произошёл взрыв.

Reuters сообщает, что взрыв на трубопроводе расследует мексиканская государственная нефтяная компания Pemex. На месте работают персонал Pemex, полицейские и пожарные.

Вероятно, на месте погибли люди, точное их количество ещё не установлено, на место невозможно подойти из-за трёхметрового пламени. Известно, что уничтожены автомобили правонарушителей.

Несколько месяцев назад взрыв на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго унёс жизни десятков людей. Попытки "врезаться" в нефтепровод происходят в стране регулярно.

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