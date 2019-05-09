Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ

Василия Грицака удостоили высокой награды за "самоотверженное служение украинскому народу".

Президент Украины Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Василию Грицаку — председателю Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.

— За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, — говорится в тексте указа.

Месяц назад ряд украинских СМИ сообщал, что Василий Грицак покинет свой пост главы Службы безопасности по собственному желанию. Однако слухи, как передал Лайф, не подтвердились.

Также Лайф сообщал, что на днях украинский президент отправил в отставку командующего Нацгвардией Украины.