Появились фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Доренко

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, после которого скончался известный журналист Сергей Доренко.

На снимках видно, что мотоцикл журналиста лежит на боку на обочине дороги. Байк не получил сильных повреждений.

Ранее сообщалось, что Сергей Доренко мог почувствовать себя плохо, находясь за рулём своего мотоцикла. Он потерял управления, и поэтому произошло ДТП. За жизнь телерадиоведущего боролись медики.

Сергею Доренко было 59 лет. Он занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва".