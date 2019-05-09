Появились фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Доренко

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Появились фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Доренко

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В социальных сетях появились фотографии с места ДТП, после которого скончался известный журналист Сергей Доренко.

<p>Фото: <a href="https://vk.com/moto_msk" target="_blank">vk.com / moto_msk</a></p>

На снимках видно, что мотоцикл журналиста лежит на боку на обочине дороги. Байк не получил сильных повреждений.

<p>Фото: <a href="https://vk.com/moto_msk" target="_blank">vk.com / moto_msk</a></p>

Ранее сообщалось, что Сергей Доренко мог почувствовать себя плохо, находясь за рулём своего мотоцикла. Он потерял управления, и поэтому произошло ДТП. За жизнь телерадиоведущего боролись медики.

<p>Фото: <a href="https://vk.com/moto_msk" target="_blank">vk.comм / moto_msk</a></p>

Сергею Доренко было 59 лет. Он занимал пост главного редактора радиостанции "Говорит Москва".

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