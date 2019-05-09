США обвиняют бывшего аналитика разведки в сливе секретных сведений

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США обвиняют бывшего аналитика разведки в сливе секретных сведений

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Фото: © flickr.com / Global Panorama

Минюст предъявил Хейлу пять обвинений, каждое из которых наказывается максимальным сроком тюремного заключения в 10 лет.

В США бывший аналитик разведки Дэниел Эверетт Хейл из американского штата Теннесси был арестован сегодня, 9 мая, по обвинению в раскрытии секретных данных о национальной обороне, сообщает Reuters.

31-летний Хейл после службы в вооружённых силах работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) и Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA). Предполагается, что он поставлял онлайн-репортёру сведения на протяжении долгого времени.

Он распечатал со своего компьютера 36 сверхсекретных документов, девять из которых были связаны с его работой в NGA. 17 из них он передал репортёру или его представителю.

Несколько недель назад Лайф рассказывал, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, который вынужденно живёт в России, выучил русский язык.

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