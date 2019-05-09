США обвиняют бывшего аналитика разведки в сливе секретных сведений

В США бывший аналитик разведки Дэниел Эверетт Хейл из американского штата Теннесси был арестован сегодня, 9 мая, по обвинению в раскрытии секретных данных о национальной обороне, сообщает Reuters.
31-летний Хейл после службы в вооружённых силах работал аналитиком в Агентстве национальной безопасности (АНБ) и Национальном агентстве геопространственной разведки (NGA). Предполагается, что он поставлял онлайн-репортёру сведения на протяжении долгого времени.
Он распечатал со своего компьютера 36 сверхсекретных документов, девять из которых были связаны с его работой в NGA. 17 из них он передал репортёру или его представителю.
Несколько недель назад Лайф рассказывал, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, который вынужденно живёт в России, выучил русский язык.
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